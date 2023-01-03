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Месси и Роналду могут встретиться в игре «ПСЖ» и «Аль-Насра»

Месси и Роналду могут встретиться в игре «ПСЖ» и «Аль-Насра»
Getty Images
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Легендарные нападающие Лионель Месси и Криштиану Роналду могут встретиться в игре «ПСЖ» и «Аль-Насра».

«ПСЖ», за который выступает Лионель Месси, и «Аль-Наср», за который теперь будет играть Криштиану Роналду, в ближайшие несколько недель проведут товарищескую игру, сообщает RMC Sport.

«ПСЖ» и «Аль-Наср» должны были сыграть в ходе тура парижан в январе прошлого года. Из-за пандемии коронавируса тур был отменён, но контрактные обязательства относительно этого матча остались в силе. Теперь «ПСЖ» должен запланировать игру и отправиться в Саудовскую Аравию в январе.

Дата матча ещё не определена – рассматриваются несколько вариантов.

Месси и Роналду не играли друг против друга с декабря 2020 года. Тогда «Ювентус» разгромил «Барселону» (3:0) в матче Лиги чемпионов, а Роналду сделал дубль.

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