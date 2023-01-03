Бельерин: хотелось бы видеть футболистов более активными в политике

Защитник «Барселоны» Эктор Бельерин поделился мнением о политическом активизме в футболе.
«Смотрел ли я ЧМ-2022 в Катаре? Нет, я не видел ни одного матча. Действительно, разговоры сошли на нет, но я всё больше и больше понимаю, что пользы от них мало.
Я критиковал чемпионат мира, но в конце концов он состоялся, и многие люди смотрели его. Слова бесполезны, если нет действия.
Мы – футболисты, и если мы хотим играть на самом высоком уровне, мы должны следовать некоторым правилам. Да, хотелось бы видеть немного больше активности со стороны игроков, но я понимаю, что это тоже сложно.
Следует ли привлекать футболистов к политическим акциям? Это зависит от нас, мы вправе делать то, что хотим. Проблема в том, что мы всегда могли это делать.
В Бразилии одни были сторонниками Болсонару, другие – Лулы. Иметь разные взгляды – это нормально. Если люди сознательны и терпимы, я думаю, что дебаты – это здорово.
Футболисты должны уметь позиционировать себя, но, если мы транслируем свою позицию, она должна быть хорошо обоснованной. И я бы хотел, чтобы всё это делалось с пониманием и избеганием эгоистичных позиций», – приводит слова Бельерина Ara.
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