Источник: «Арсенал» продлил контракт с полузащитником команды Букайо Сакой

«Арсенал» продлил контракт с полузащитником команды Букайо Сакой.



Лондонский куб активировал опцию продления договора ещё на один год, сообщает Football.London. Стороны также ведут обсуждение дальнейшего продления контракта. Переговоры проходят позитивно.



В 16 матчах текущего сезона АПЛ Сака забил шесть голов и сделал шесть ассистов.



В текущем сезоне в 16 играх английской Премьер-лиги Сака забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Он был вызван в сборную Англии на ЧМ-2022. На нём он провёл четыре игры, в которых трижды поразил ворота соперника.



Действующее соглашение с вингером было рассчитано до лета 2023 года.



3 января «Арсенал» проведёт домашний матч с «Ньюкаслом». 5 января «Манчестер Сити» сыграет с «Челси».

Новость по теме Каррагер высказался по поводу возможного трансфера Мудрика в «Арсенал»

Месси бросили игрушечную черепашку-ниндзя: