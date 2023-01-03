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Источник: «Арсенал» продлил контракт с полузащитником команды Букайо Сакой

Источник: «Арсенал» продлил контракт с полузащитником команды Букайо Сакой
Getty Images
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«Арсенал» продлил контракт с полузащитником команды Букайо Сакой.

Лондонский куб активировал опцию продления договора ещё на один год, сообщает Football.London. Стороны также ведут обсуждение дальнейшего продления контракта. Переговоры проходят позитивно.

В 16 матчах текущего сезона АПЛ Сака забил шесть голов и сделал шесть ассистов.

В текущем сезоне в 16 играх английской Премьер-лиги Сака забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Он был вызван в сборную Англии на ЧМ-2022. На нём он провёл четыре игры, в которых трижды поразил ворота соперника.

Действующее соглашение с вингером было рассчитано до лета 2023 года.

3 января «Арсенал» проведёт домашний матч с «Ньюкаслом». 5 января «Манчестер Сити» сыграет с «Челси».

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