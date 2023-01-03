Тен Хаг рассказал, что «Манчестер Юнайтед» нуждается в нападающем

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что команда нуждается в нападающем. Напомним, зимой команду покинул нападающий Криштиану Роналду.

«У нас хорошая команда, когда все игроки доступны. Но с учётом того, что впереди много игр, я думаю, что есть потребность в нападающем. Нужен тот, кто может оказать влияние, иначе вы просто прожигаете деньги», — приводит слова тен Хага Daily Mail.

После 16 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в турнирной таблице, записав в свой актив 32 очка. От лидирующего «Арсенала» команда отстаёт на 13 очков.

Победная серия «Манчестер Юнайтед» составляет три матча. В следующем туре «красные дьяволы» сыграют с «Борнмутом».

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