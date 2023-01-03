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Матеус Нунес может перейти из «Вулверхэмптона» в «Ливерпуль»

Матеус Нунес может перейти из «Вулверхэмптона» в «Ливерпуль»
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«Ливерпуль» интересуется полузащитником «Вулверхэмптона» Матеусом Нунесом.

Красные готовы предложить «Вулвз» около £ 44 млн за трансфер португальца, сообщает Goal со ссылкой на The Telegraph.

«Ливерпуль» интересовался хавбеком ещё летом, но тогда он перешёл из «Спортинга» в «Вулверхэмптон». Сумма трансфера составила € 45 млн, ещё € 5 млн были предусмотрены в качестве бонусных выплат.

В текущем сезоне АПЛ 24-летний футболист провёл 14 матчей.

Напомним, 2 января состоялся матч в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги меду «Ливерпулем» и «Брентфордом». Команды играли на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде. Противостояние завершилось со счётом 3:1 в пользу хозяев.

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