Матеус Нунес может перейти из «Вулверхэмптона» в «Ливерпуль»

«Ливерпуль» интересуется полузащитником «Вулверхэмптона» Матеусом Нунесом.



Красные готовы предложить «Вулвз» около £ 44 млн за трансфер португальца, сообщает Goal со ссылкой на The Telegraph.



«Ливерпуль» интересовался хавбеком ещё летом, но тогда он перешёл из «Спортинга» в «Вулверхэмптон». Сумма трансфера составила € 45 млн, ещё € 5 млн были предусмотрены в качестве бонусных выплат.



В текущем сезоне АПЛ 24-летний футболист провёл 14 матчей.



Напомним, 2 января состоялся матч в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги меду «Ливерпулем» и «Брентфордом». Команды играли на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде. Противостояние завершилось со счётом 3:1 в пользу хозяев.