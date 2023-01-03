«Аль-Наср» показал первые фото Криштиану Роналду в Саудовской Аравии

Футбольный клуб «Аль-Наср» в официальном «твиттере» показал первые фото Криштиану Роналду после прибытия в Саудовскую Аравию.

Роналду по прибытии в аэропорт сфотографировался с юными болельщиками, которые вручили ему, а также его супруге Джорджине Родригес цветы.

Ранее сообщалось, что презентация португальского нападающего в качестве нового игрока клуба пройдёт 3 января, на стадионе «Мрсул Парк», начало мероприятия — в 19:00 по московскому времени.

Контракт Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до 2025 года. Также появилась информация, что в контракте португальца с аравийцами есть пункт, согласно которому Роналду может перейти в «Ньюкасл»», если команда Эдди Хау квалифицируется в Лигу чемпионов.

До перехода в «Аль-Наср» Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед», который покинул в ноябре 2022 года.

Роналду прибыл в Саудовскую Аравию