Экс-наставник «Спартака» Тедеско может возглавить «Аталанту»

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить итальянскую «Аталанту», сообщает Tuttomercatoweb.

По данным источника, это может случиться в том случае, если нынешний главный тренер итальянского клуба Джан Пьеро Гасперини покинет клуб. После 15 туров чемпионата Италии «Аталанта» занимает шестое место в турнирной таблице, записав в свой актив 27 очков. Контрактное соглашение Гасперини с «Аталантой» рассчитано до 2024 года.

Напомним, Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. Вместе с командой специалист выиграл серебряные медали чемпионата России-2020/2021. C декабря 2021 по сентябрь 2022 года Тедеско работал в «РБ Лейпциг».

С 2017 по 2019 год Тедеско возглавлял немецкий «Шальке».

Самые быстрые отставки тренеров в футболе