Главный тренер «ПСЖ» — о поражении от «Ланса»: мне трудно было узнать свою команду

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье прокомментировал гостевое поражение своего клуба в матче Лиги 1 с «Лансом» (1:3). Игра прошла 1 января.
«Ланс» заслужил эту победу, мне трудно было узнать свою команду. Соперник воспользовался своими сильными сторонами – быстрыми переходами из обороны в атаку и глубокими забеганиями.
Оставляли много пространства, много ошибались владея мячом. Это было несколько неожиданно, потому что мои ребята обычно так не играют», — приводит слова Галтье RMC Sport.
Напомним, уже на пятой минуте матча с «ПСЖ» Пшемыслав Франковски вывел свою команду вперёд. Парижане уступали в счёте всего три минуты – форвард Уго Экитике, который вышел в основном составе в отсутствие звёзд «ПСЖ» Лионеля Месси и Неймара, восстановил равенство на табло. На исходе получаса игры «Ланс» вновь повёл: Секо Фофана ассистировал Луа Опенде, который был точен. В начале второго тайма Алексис Клод-Морис укрепил преимущество хозяев. До конца игры счёт не изменился.
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