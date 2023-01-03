Месси — лучший бомбардир международных матчей 2022 года

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси возглавил рейтинг бомбардиров в международных матчах 2022 года. В рейтинге подсчитаны голы за клуб и сборную в международных турнирах.
На первом месте расположился звёздный аргентинец Лионель Месси с 22 голами. В тройке также присутствуют Килиан Мбаппе и Хулиан Альварес. Примечательно, что в топ-10 попал форвард «Ромы» Эльдор Шомуродов, ранее выступавший в РПЛ.
1)Лионель Месси («ПСЖ», Аргентина) – 22 гола (4 за клуб + 18 за сборную)
2)Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция) – 21 (9 + 12)
3)Хулиан Альварес (Манчестер Сити, Аргентина) – 15 (8 + 7)
4)Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд, «Манчестер Сити», Норвегия) – 14 (5+9)
5)Садио Мане («Ливерпуль», «Бавария», Сенегал) – 14 (6+8)
6)Роберт Левандовски («Бавария», «Барселона», Польша) – 13 (9+4)
7)Педро («Фламенго», Бразилия) – 13 (12+1)
8)Эльдор Шомуродов («Рома», Узбекистан) – 12 (1 + 11)
9)Ришарлисон («Эвертон», «Тоттенхэм», Бразилия) – 12 (2 + 10)
10)Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет) – 12 (8+4)
Месси зажёг в ночном клубе после победы на чемпионате мира
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