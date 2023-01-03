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Себастьен Аллер вернулся к тренировкам в дортмундской «Боруссии»

Себастьен Аллер вернулся к тренировкам в дортмундской «Боруссии»
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьен Аллер сообщил, что вернулся к тренировычным занятиям.

«Всех с Новым годом! И он начинается для меня очень хорошо, потому что я возвращаюсь на поле! 2022 год был не самым простым, но он подготовил меня ко всем новым вызовам, которые предложит мне 2023 год. С нетерпением жду встречи со всеми вами снова», — написал Аллер в социальной сети.

Напомним, Аллер перешёл в дортмундскую «Боруссию» из амстердамского «Аякса» в летнее трансферное окно. После перехода у нападающего была диагностирована злокачественная опухоль яичка. Аллер прошёл курс химиотерапии и перенёс две операции.

Ранее Аллер выступал за «Вест Хэм Юнайтед», «Айнтрахт», «Утрехт» и ряд других клубов.

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