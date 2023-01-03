«Челси» близок к подписанию Энцо Фернандеса за € 127 млн

Полузащитник «Бенфики» и сборной Аргентины Энцо Фернандес может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 21-летнего футболиста заинтересован лондонский «Челси», информирует сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Согласно сведениям источника, переговоры лондонцев и «Бенфики» по Фернандесу находятся на продвинутой стадии. «Челси» заплатит за молодую аргентинскую звезду € 127 млн. Возможный трансфер Энцо сыграет для «аристократов» немаловажную роль в переговорах о пролонгации контракта с действующими полузащитниками команды.

Напомним, Фернандес был признан лучшим молодым игроком чемпионата мира 2022 года в Катаре. В семи матчах турнира Энцо забил один гол в составе сборной Аргентины и сделал одну результативную передачу. Ранее также сообщалось об интересе к игроку со стороны «Реала» и «Ливерпуля».