«Успехов в новых проектах». «Сочи» поздравил с днём рождения Бориса Ротенберга

Футбольный клуб «Сочи» поздравил с днём рождения своего президента Бориса Ротенберга. Сегодня, 3 января 2023 года, известному функционеру и предпринимателю исполнилось 66 лет.

«Сегодня день рождения отмечает президент нашего клуба Борис Ротенберг!



Борис Романович, коллектив «Сочи» поздравляет Вас с днем рождения и наступившим Новым годом! Желаем крепкого здоровья, успехов в новых проектах и начинаниях. Пусть в новом году Вам во всем сопутствует удача!» — написала пресс-служба «Сочи» в клубном телеграм-канале.

Ранее было объявлено о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи». Последние три года 70-летний специалист работал в Казахстане и Иране. На данный момент «Сочи» с 25 очками занимает девятое место в таблице РПЛ.

