Агент Карраскаля: Хорхе продолжит играть в ЦСКА

Футбольный агент Мартин Родригес, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, рассказал о будущем своего клиента. Ранее в СМИ Карраскаль заявил, что счастлив в России, но не знает, будет ли продолжать выступления в армейской команде. Футболист подчеркнул, что хочет играть в Лиге чемпионов.

«Хорхе продолжит играть в ЦСКА», — приводит слова Мартина Родригеса «РБ Спорт»

В сезоне-2022/2023 Хорхе Карраскаль провёл за ЦСКА 18 матчей, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 9 млн.

ЦСКА набрал 29 очков в 17 матчах нынешнего розыгрыша РПЛ. Армейский клуб занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России.