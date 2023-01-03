Александр Мостовой: интригу в РПЛ «Зенит» создаёт сам себе

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой рассказал, что он думает о конкурентной борьбе в Российской Премьер-Лиге.

«Интрига в РПЛ есть. Она будет до тех пор, пока команды на втором, третьем и четвёртом месте будут близко к «Зениту». Интригу в РПЛ «Зенит» создаёт сам себе.



Если бы они не проиграли «Ахмату», то отрыв был бы девять очков. О какой интриге шла бы речь? Она будет до тех пор, пока «Зенит» не оступится», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Первое место в турнирной таблице занимает набравший 42 очка «Зенит». На втором месте находится «Спартак». Москвичи отстают от сине-бело-голубых на шесть очков. Тройку лучших замыкает «Ростов» (35).