Александр Мостовой: интригу в РПЛ «Зенит» создаёт сам себе
Поделиться
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой рассказал, что он думает о конкурентной борьбе в Российской Премьер-Лиге.
«Интрига в РПЛ есть. Она будет до тех пор, пока команды на втором, третьем и четвёртом месте будут близко к «Зениту». Интригу в РПЛ «Зенит» создаёт сам себе.
Если бы они не проиграли «Ахмату», то отрыв был бы девять очков. О какой интриге шла бы речь? Она будет до тех пор, пока «Зенит» не оступится», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Первое место в турнирной таблице занимает набравший 42 очка «Зенит». На втором месте находится «Спартак». Москвичи отстают от сине-бело-голубых на шесть очков. Тройку лучших замыкает «Ростов» (35).
Комментарии
- 3 января 2023
-
12:48
-
12:27
-
12:19
-
12:15
-
12:10
-
12:00
-
11:57
-
11:30
-
10:47
-
10:45
-
10:28
-
10:04
-
10:00
-
09:56
-
09:32
-
08:45
-
08:30
-
07:55
-
06:42
-
06:32
-
06:15
-
05:59
-
05:51
-
05:38
-
05:18
-
04:56
-
04:40
-
03:40
-
03:16
-
03:10
-
02:50
-
02:30
-
02:10
-
02:10
-
01:53
Партнерский контент