Зоммер заявил о желании перейти в «Баварию». «Боруссия» назвала два условия для трансфера

Вратарь мёнхенгладбахской «Боруссии» Ян Зоммер, чей контракт с командой истекает в конце сезона, заявил о желании в январское трансферное окно перейти в мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

По сведениям источника, в «Боруссии» готовы отпустить 34-летнего футболиста, если получат € 5 млн и найдут замену. На эту роль рассматриваются Мэтью Райан («Копенгаген») и Ивон Мвого («Лорьян»).

Напомним, основной вратарь «Баварии» Мануэль Нойер сломал ногу и выбыл до конца сезона. «Бавария» намерена найти ему замену до 6 января.

Зоммер стал игроком «Боруссии» летом 2014 года. В нынешнем сезоне вратарь в 11 матчах за команду пропустил 14 голов и четырежды сыграл «на ноль». Вместе со сборной Швейцарии Ян дошёл до 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

Игроки «Баварии» отметили победу над «Барселоной» в ночном клубе. Видеоролик: