«Вест Хэм» намерен подписать звезду ЧМ-2022 Эн-Несири. В «Севилье» открыты к продаже

«Вест Хэм» заинтересован в приглашении в свою команду нападающего «Севильи» и сборной Марокко Юссефа Эн-Несири. Об этом сообщает Estadio Deportivo.

По сведениям источника, «Севилья» готова расстаться с 25-летним футболистом из-за его слабой результативности в команде. Форвард забил лишь два мяча в 16 матчах нынешнего сезона. В восьми матчах чемпионата мира в Катаре Эн-Несири отличился трижды, дойдя с Марокко до полуфинала турнира.

Эн-Несири стал игроком «Севильи» в январе 2020-го. Спустя год «Вест Хэм» уже делал попытку подписать Юссефа за € 30 млн, но получил отказ. Однако сейчас испанский клуб готов к продаже.

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