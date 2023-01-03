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«Лидс Юнайтед» объявил о переходе Вёбера из «РБ Зальцбург»

«Лидс Юнайтед» объявил о переходе Вёбера из «РБ Зальцбург»
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Английский «Лидс Юнайтед» объявил о подписании контракта с защитником Максимилианом Вёбером, перешедшим из австрийского «Ред Булл Зальцбург». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

24-летний игрок стал первым новичком клуба в январское трансферное окно. Он подписал контракт на четыре с половиной года, до лета 2027-го. Футболист выбрал 39-й игровой номер и может сыграть уже в воскресном матче третьего раунда Кубка Англии с «Кардифф Сити».

На счету Вёбера 13 матчей за сборную Австрии. Всего в «Зальцбурге» он сыграл 125 матчей, забив девять голов, в том числе один в прошлогоднем финале Кубка Австрии.

В ближайшем матче «Лидс Юнайтед» сыграет с «Вест Хэм Юнайтед» — завтра, 4 января. Начало матча — в 22:45 мск.

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