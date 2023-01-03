Кузнецов: хочу, чтобы в РПЛ появилась интрига. Без неё смотреть чемпионат неинтересно

Бывший футболист ЦСКА, а ныне главный тренер медийного клуба «2Drots» Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от второй части сезона в Российской Премьер-Лиги.
«От второй части жду, что те команды, которые находятся далековато от лидеров, хорошо подготовятся и окажут конкуренцию «Спартаку» и «Зениту». Хочу, чтобы в РПЛ появилась хоть какая-то интрига. Без неё смотреть чемпионат неинтересно. Нужно, чтобы засветились новые звезды, которые были бы востребованы даже в Европе. Жду именно этого», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
До зимней паузы в чемпионате России команды провели 17 матчей. В этих встречах «Зенит» набрал 42 очка и занимает в турнирной таблице первое место. На второй строчке расположился «Спартак» (36), замыкает тройку «Ростов» (35).
- 3 января 2023
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