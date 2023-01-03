Романо: «Атлетико» договорился о контракте с Сëюнджю. Клуб пытается подписать игрока зимой
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Защитник «Лестера» Чаглар Сëюнджю летом 2023 года на правах свободного агента станет футболистом мадридского «Атлетико». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере». Теперь испанский клуб намерен договориться с «лисами» о переходе игрока в зимнее трансферное окно.
Однако такой исход событий маловероятен, потому что «Лестеру» придётся в срочном порядке искать Сëюнджю замену.
26-летний Сëюнджю стал игроком «Лестера» в августе 2018 года. «Фрайбург» получил за него больше € 21 млн. В нынешнем сезоне защитник провёл на поле 432 минуты в шести матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Контракт игрока с «Лестером» истекает в конце сезона-2022/2023.
У кого в АПЛ самый крупный контракт? Видеоролик:
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