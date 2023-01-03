«Арсенал» намерен предложить «Шахтёру» за Мудрика € 70 млн
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Лондонский «Арсенал» готовит новое предложение по покупке нападающего «Шахтёра» Михаила Мудрика. За 21-летнего украинского футболиста «канониры» собираются выложить € 70 млн. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере». С самим Мудриком уже согласован контракт на пять лет.
Ранее отмечалось, что Мудрик намерен продолжить карьеру в «Арсенале», где выступает его соотечественник Александр Зинченко. Если трансфер сорвётся, Мудрик рассмотрит предложение «Челси», который также интересуется игроком.
В нынешнем сезоне Мудрик в 18 матчах в составе «Шахтёра» забил 10 голов и отдал восемь результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в декабре 2026 года (Transfermarkt).
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:
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