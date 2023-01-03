Бернарду Силва подтвердил, что хочет покинуть «Манчестер Сити»
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Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва признался, что в ближайшие годы намерен перейти в другую команду.
«В июне посмотрим, какой вариант будет лучше. Сейчас я сосредоточен на «Манчестер Сити». Мой контракт закончится в тот момент, когда мне будет 31. Не буду скрывать, что моей целью в ближайшие годы, вероятно, будет переход в другую команду», — приводит слова Силвы AS.
Бернарду Силва стал игроком «Манчестер Сити» летом 2017 года. В 24 матчах за команду в нынешнем сезоне на его счету два гола и пять результативных передач. Все они были сделаны в рамках чемпионата Англии. Действующее соглашение между сторонами рассчитано до 2025 года.
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