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Тен Хаг высказался о серии домашних побед из шести матчей

Тен Хаг высказался о серии домашних побед из шести матчей
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал серию домашних побед команды, которая насчитывает шесть матчей.

Была ли задача сделать «Олд Траффорд» крепостью? Да, определённо, это должна быть крепость. Мы хотим быть стойкими и дисциплинированными у себя дома. Мы показываем это, играя всей командой в атаке и в обороне. Речь идёт о выполнении своей работы, о том, чтобы быть непобедимыми в каждом единоборстве, в каждой игре, и мы движемся в правильном направлении. Так что мы довольны этим, но мы не можем быть удовлетворены, так как не хотим никакой праздной лени, а лень означает, что производительность упадёт. Поэтому мы должны сохранять концентрацию, продолжать совершенствовать детали и становиться лучше с каждым днём, потому что хорошего недостаточно», — приводит слова тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Сегодня, 3 января, «Манчестер Юнайтед» дома примет «Борнмут». Начало встречи — в 23:00 мск.

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