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Андрей Кобелев: интрига в РПЛ будет, но в борьбе за второе и третье место

Андрей Кобелев: интрига в РПЛ будет, но в борьбе за второе и третье место
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Российский тренер Андрей Кобелев высказал мнение об интриге в Российской Премьер-Лиге во второй части сезона-2022/2023.

«Интрига в РПЛ будет, но в борьбе за второе и третье место. Если «Зенит» сохранит всех своих игроков, то по первому месту всё будет понятно», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

До зимней паузы в чемпионате России команды провели по 17 матчей. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 42 очка. На второй строчке расположился московский «Спартак». Команда Гильермо Абаскаля заработала 36 баллов. Замыкает тройку «Ростов». У подопечных Валерия Карпина 35 набранных очков. Чемпионат возобновится в начале марта.

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