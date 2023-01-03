Андрей Кобелев: интрига в РПЛ будет, но в борьбе за второе и третье место

Российский тренер Андрей Кобелев высказал мнение об интриге в Российской Премьер-Лиге во второй части сезона-2022/2023.



«Интрига в РПЛ будет, но в борьбе за второе и третье место. Если «Зенит» сохранит всех своих игроков, то по первому месту всё будет понятно», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

До зимней паузы в чемпионате России команды провели по 17 матчей. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 42 очка. На второй строчке расположился московский «Спартак». Команда Гильермо Абаскаля заработала 36 баллов. Замыкает тройку «Ростов». У подопечных Валерия Карпина 35 набранных очков. Чемпионат возобновится в начале марта.