Андрей Кобелев: интрига в РПЛ будет, но в борьбе за второе и третье место
Поделиться
Российский тренер Андрей Кобелев высказал мнение об интриге в Российской Премьер-Лиге во второй части сезона-2022/2023.
«Интрига в РПЛ будет, но в борьбе за второе и третье место. Если «Зенит» сохранит всех своих игроков, то по первому месту всё будет понятно», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
До зимней паузы в чемпионате России команды провели по 17 матчей. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 42 очка. На второй строчке расположился московский «Спартак». Команда Гильермо Абаскаля заработала 36 баллов. Замыкает тройку «Ростов». У подопечных Валерия Карпина 35 набранных очков. Чемпионат возобновится в начале марта.
Комментарии
- 3 января 2023
-
17:16
-
17:10
-
16:54
-
16:45
-
16:44
-
16:34
-
16:26
-
16:14
-
16:00
-
15:50
-
15:40
-
15:33
-
15:19
-
15:15
-
15:10
-
15:01
-
14:40
-
14:30
-
14:25
-
14:15
-
14:11
-
14:00
-
13:45
-
13:43
-
13:30
-
13:24
-
13:17
-
13:16
-
13:00
-
12:57
-
12:48
-
12:27
-
12:19
-
12:15
-
12:10
Партнерский контент