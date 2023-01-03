Чемберлен прокомментировал поражение «Ливерпуля» от «Брентфорда» в матче АПЛ

Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен прокомментировал поражение от «Брентфорда» (1:3) в матче 19-го тура английской Премьер-лиги.
«Это тяжёлый момент. Мы просто были недостаточно хороши. Знали, что это будет трудная игра, знали о силе «Брентфорда» на стандартных положениях, но не справились с этим. Нам удалось забить несколько голов, но их отменил VAR. Когда мы пропустили второй мяч, стало тяжело. Думаю, временами мы хорошо играли и создавали моменты, но не действовали так весь матч», — приводит слова Чемберлена пресс-служба «Ливерпуля» на официальном сайте.
«Ливерпуль» набрал 28 очков в 17 матчах чемпионата Англии и занимает в турнирной таблице шестое место. У лидирующего «Арсенала» 43 очка + матч в запасе.
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