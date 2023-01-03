«Мы хотим, чтобы он остался. Лео знает». Мак Аллистер — о Месси в cборной Аргентины

Полузащитник сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер высказался о будущем капитана Лионеля Месси в команде.

«Мы хотим, чтобы он остался с нами. Он знает об этом. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Мак Аллистера Goal в «Твиттере».

Лионель Месси впервые сыграл за сборную Аргентины в августе 2005 года. В 172 матчах за команду он забил 98 голов и отдал 55 результативных передач. В составе национальной команды нападающий принял участие в пяти чемпионатах мира. Последний, в Катаре, стал для сборной Аргентины победным. В финале турнира они в серии пенальти обыграли сборную Франции.



Ранее Месси заявил, что ЧМ-2022 станет для него последним подобным турниром в карьере, но завершать карьеру в сборной он не намерен.

Месси зажёг в ночном клубе после победы на чемпионате мира. Видеоролик: