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Англичанин Рэмси отозван «Астон Виллой» из аренды в «Норвич Сити»

Англичанин Рэмси отозван «Астон Виллой» из аренды в «Норвич Сити»
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Английский полузащитник Аарон Рэмси был отозван «Астон Виллой» после его аренды в «Норвич Сити». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

19-летний футболист продолжит реабилитацию в расположении «Астон Виллы» после травмы, полученной в декабре.

Рэмси находится в системе «Астон Виллы» с девятилетнего возраста. Кроме того, он заигран за молодёжную сборную Англии. В составе «Астон Виллы» уже выступает брат Аарона — Джейкоб Рэмси.

Аарон провел 20 матчей за «Норвич Сити» после перехода на правах аренды в августе, забил три гола и отдал три результативные передачи.

«Астон Вилла» занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 21 очко после 17 матчей.

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