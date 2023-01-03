Роналду опубликовал фотографию с медосмотра в «Аль-Насре»

Португальский футболист Криштиану Роналду в социальной сети опубликовал фотографию с медосмотра в клубе «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

Фото: Из личного архива Криштиану Роналду

«Медосмотр пройден!» — подписал фотографию Роналду в социальной сети.

Ранее сообщалось, что презентация португальского нападающего в качестве нового игрока клуба пройдёт 3 января на стадионе «Мрсул Парк», мероприятие начнётся в 19:00 по московскому времени.



Контракт Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до 2025 года. Также появилась информация, что в контракте португальца с аравийцами есть пункт, согласно которому Роналду может перейти в «Ньюкасл», если команда Эдди Хау квалифицируется в Лигу чемпионов.



До перехода в «Аль-Наср» Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед», который покинул в ноябре 2022 года.

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