В «Аль-Насре» показали, с какими почестями встретили Криштиану Роналду и его семью
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Португальский нападающий Криштиану Роналду несколько дней назад стал футболистом «Аль-Насра». Саудовский клуб выложил ролик, в котором показано, как 37-летнего игрока и его семью встретили в стране.
Роналду с детьми и женой встретили в Саудовской Аравии. Видеоролик:
Ранее португалец выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».
Роналду — обладатель Суперкубка Португалии, трёхкратный чемпион Англии, обладатель Кубка Англии, пятикратный победитель Лиги чемпионов, двукратный обладатель Суперкубка УЕФА, чемпион Европы, обладатель Суперкубка Англии, двукратный обладатель Кубка Футбольной лиги, двукратный чемпион Италии. В списке перечислены не все командные достижения португальца.
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