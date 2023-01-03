В «Аль-Насре» показали, с какими почестями встретили Криштиану Роналду и его семью

Португальский нападающий Криштиану Роналду несколько дней назад стал футболистом «Аль-Насра». Саудовский клуб выложил ролик, в котором показано, как 37-летнего игрока и его семью встретили в стране.

Роналду с детьми и женой встретили в Саудовской Аравии. Видеоролик:

Ранее португалец выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».



Роналду — обладатель Суперкубка Португалии, трёхкратный чемпион Англии, обладатель Кубка Англии, пятикратный победитель Лиги чемпионов, двукратный обладатель Суперкубка УЕФА, чемпион Европы, обладатель Суперкубка Англии, двукратный обладатель Кубка Футбольной лиги, двукратный чемпион Италии. В списке перечислены не все командные достижения португальца.