Артета рассказал, чего он мечтает достичь в 2023 году

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос, чего он мечтает достичь в 2023 году.

«Выиграть у «Ньюкасла», а затем у следующего, и у следующего! Такая мечта, и очевидно, чтобы все мои близкие и все в клубе чувствовали себя здоровыми, удовлетворёнными и наслаждались прекрасной жизнью», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Микеля Артеты набрала 43 очка после 16 матчей. У ближайшего преследователя, «Манчестер Сити», 36 баллов. В матче 19-го тура «Арсенал» примет «Ньюкасл Юнайтед» сегодня, 3 января. Начало встречи — в 22:45 мск.

Видео: Зинченко оформил комнату в доме в стиле «Арсенала»: