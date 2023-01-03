Артета рассказал, чего он мечтает достичь в 2023 году
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос, чего он мечтает достичь в 2023 году.
«Выиграть у «Ньюкасла», а затем у следующего, и у следующего! Такая мечта, и очевидно, чтобы все мои близкие и все в клубе чувствовали себя здоровыми, удовлетворёнными и наслаждались прекрасной жизнью», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».
«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Микеля Артеты набрала 43 очка после 16 матчей. У ближайшего преследователя, «Манчестер Сити», 36 баллов. В матче 19-го тура «Арсенал» примет «Ньюкасл Юнайтед» сегодня, 3 января. Начало встречи — в 22:45 мск.
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