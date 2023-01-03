Криштиану Роналду опубликовал пост перед презентацией в «Аль-Насре»

Португальский нападающий Криштиану Роналду опубликовал пост в социальной сети перед его презентацией в качестве футболиста клуба «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Роналду подписал контракт с «Аль-Насром», рассчитанный до 2025 года.
«Спасибо Эр-Рияду за тёплый приём! Жду встречи с вами сегодня на стадионе», — написал Роналду в социальной сети.
«Добро пожаловать домой», — ответил официальный аккаунт клуба.
Ранее сообщалось, что презентация португальского нападающего в качестве нового игрока клуба пройдёт 3 января на стадионе «Мрсул Парк», мероприятие начнётся в 19:00 по московскому времени.
До перехода в «Аль-Наср» Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед», который покинул в ноябре 2022 года.
Видео: Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему: Роналду
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