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Валерий Кечинов рассказал, чего ждёт от второй части сезона РПЛ

Валерий Кечинов рассказал, чего ждёт от второй части сезона РПЛ
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Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от второй части сезона-2022/2023 в Российской Премьер-Лиге.

«Я надеюсь, что в РПЛ есть интрига, что «Спартак» до конца будет создавать её. Как раз во второй части сезона жду конкуренции «Зениту» от «Спартака», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, последние матчи 17-го тура Российской Премьер-Лиги прошли 13 ноября 2022 года, после чего начался перерыв. 18-й тур нынешнего розыгрыша чемпионата России стартует 5 марта 2023 года.

Лидером Российской Премьер-Лиги после 17 туров является санкт-петербургский «Зенит», набравший 42 очка. В первую тройку турнира входят московский «Спартак» (36) и «Ростов» (35).

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