В контракте Роналду с клубом прописаны проживание в особняке и перелёты в другие страны
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Стало известно, что в контракте португальского нападающего Криштиану Роналду с «Аль-Насром» прописано проживание в особняке; также игроку будет предоставлен самолёт для поездок в Испанию и Португалию, а клуб уделит внимание потребностям его семьи. Об этом сообщает Marca.
Помимо выступления за «Аль-Наср», Роналду будет участвовать в рекламе, посещать официальные мероприятия, а также станет амбассадором заявки Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира. Государство хочет принять турнир в 2030 или 2034 году.
Ранее стало известно, что Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» сроком на 2,5 года с зарплатой около € 200 млн за сезон. За саудовский клуб 37-летний футболист будет выступать под седьмым номером.
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