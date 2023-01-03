В контракте Роналду с клубом прописаны проживание в особняке и перелёты в другие страны

Стало известно, что в контракте португальского нападающего Криштиану Роналду с «Аль-Насром» прописано проживание в особняке; также игроку будет предоставлен самолёт для поездок в Испанию и Португалию, а клуб уделит внимание потребностям его семьи. Об этом сообщает Marca.

Помимо выступления за «Аль-Наср», Роналду будет участвовать в рекламе, посещать официальные мероприятия, а также станет амбассадором заявки Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира. Государство хочет принять турнир в 2030 или 2034 году.

Ранее стало известно, что Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» сроком на 2,5 года с зарплатой около € 200 млн за сезон. За саудовский клуб 37-летний футболист будет выступать под седьмым номером.