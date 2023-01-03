Сунесс: у Льориса истёк срок годности. Он ошибался больше любого вратаря в этом сезоне АПЛ

Бывший футболист сборной Шотландии и «Ливерпуля» Грэм Сунесс поделился мнением о вратаре «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Франции Уго Льорисе.



«Я не фанат Льориса. С начала сезона он допустил четыре ошибки, которые привели к голам. Это худший результат для любого вратаря в этом сезоне. У него истёк срок годности», — приводит слова Сунесса Eurosport.



Напомним, в матче 17-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» проиграл «Астон Вилле» со счётом 0:2. Встреча проходила на домашнем стадионе «шпор».



«Тоттенхэм» в 17 матчах набрал 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является лондонский «Арсенал» (43). Действующий чемпион страны — «Манчестер Сити».

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