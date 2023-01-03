«Бавария» близка к заключению контракта с Зоммером до 2025 года

Вратарь мёнхенгладбахской «Боруссии» и сборной Швейцарии Ян Зоммер близок к переходу в «Баварию», сообщает журналист Андреас Бёни на своей странице в социальных сетях.



По информации источника, стороны обсуждают детали контракта, который будет рассчитан до 2025 года. Сам Зоммер стремится перейти в «Баварию».



Напомним, после вылета сборной Германии с чемпионата мира — 2022 немецкий голкипер «Баварии» Мануэль Нойер отправился на отдых и сломал ногу. Вратарь не сможет сыграть до конца сезона-2022/2023.



Зоммер стал игроком «Боруссии» летом 2014 года. В нынешнем сезоне вратарь пропустил 14 голов и четырежды сыграл «на ноль» в 11 матчах за команду. Вместе со сборной Швейцарии Ян дошёл до 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

Новость по теме Зоммер заявил о желании перейти в «Баварию». «Боруссия» назвала два условия для трансфера