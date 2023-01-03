Гаджиев: Роналду точно будет готов к выступлению в Лиге чемпионов в следующем сезоне

Известный российский футбольный тренер Гаджи Гаджиев высказался о перспективах португальского форварда Криштиану Роналду на выступление в Лиге чемпионов.
«Думаю, что и через год Роналду сможет играть в Лиге чемпионов. Сейчас там играют футболисты, подготовленные заметно хуже, чем он. Криштиану сохраняет хорошее физическое состояние для своих лет. Вероятно, он не будет играть по 90 минут в каждом матче. Но для достижения результата его могут иногда выпускать на тайм или на 30 минут. Роналду – очень большой мастер и профессионал. Если бы он не отдавал всего себя футболу, то можно было бы сомневаться в его перспективах. Но Криштиану подчинил всю свою жизнь игре. Поэтому он точно будет готов», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.
Напомним, ранее Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии. Позже стало известно, что в контракте португальского футболиста есть пункт, согласно которому он сможет перейти на правах аренды в «Ньюкасл Юнайтед», если английский клуб попадёт в Лигу чемпионов.
- 3 января 2023
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