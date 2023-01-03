Силкин: Россия — большая страна. Можно в любой дыре назвать стадион именем Пеле

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался об идее президента ФИФА Джанни Инфантино увековечить имя легендарного бразильского футболиста Пеле, назвав один стадион в каждой стране мира в его честь.

«Россия — большая страна. Можно в любой дыре назвать стадион именем Пеле. Я полностью согласен с идеей Инфантино. Пеле был величайшим футболистом. Но у каждой страны есть свои великие люди. Думаю, что именем Пеле необязательно называть.



Страны, которые захотят, могут так сделать. Но от того, что назовёшь стадион именем Пеле, из могилы он не встанет уже. Бразилец оставил огромный след — это величайший футболист, особенно для своего времени», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.