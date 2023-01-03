Тело Пеле вывезли со стадиона «Сантоса»

Тело бразильского экс-футболиста Пеле вывезли со стадиона «Сантоса», где проходило прощание, к месту захоронения. Об этом сообщает «РИА Новости».

Кортеж с гробом сопровождает толпа поклонников Пеле. Тело футболиста медленно провезут по улицам Сантуса к вертикальному кладбищу, вошедшему в Книгу рекордов Гиннесса. Это высотное здание, в котором более 30 этажей.



Пеле сам купил место на этом кладбище 19 лет назад. Свой выбор он объяснил тем, что это место ему показалось не похожим на кладбище, оно передавало ощущение душевного мира и спокойствия. Построил это кладбище аргентинец Хосе Альтстут, который был другом Пеле. В этом месте похоронены близкие и друзья футболиста.

Пеле скончался в возрасте 82 лет.