Инфантино отреагировал на критику после селфи на похоронах Пеле

Президент ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на критику после фотографий, сделанных на похоронах бразильского футболиста Пеле.

«Я встревожен после того, как мне сообщили, что некоторые люди, по-видимому, критикуют меня за то, что я вчера сделал селфи и сфотографировался на церемонии. Хотел бы уточнить, что для меня было честью, что партнёры по команде и члены семьи великого Пеле спросили меня, могу ли я сделать с ними несколько фотографий. Очевидно, я сразу же согласился.



Что касается селфи, партнёры Пеле по команде просили сделать селфи всех нас вместе, но не знали, как это сделать. Поэтому я взял телефон одного из них и сфотографировал нас всех для него. Если помощь партнёру Пеле вызывает критику, я с радостью приму это и буду продолжать помогать чем смогу тем, кто внёс свой вклад в написание легендарных страниц истории футбола.



Я уважаю и восхищаюсь Пеле и вчерашней церемонией, поэтому никогда бы не сделал ничего, что было бы неуважением. Надеюсь, что те, кто публиковал или говорил вещи, не зная и не ища информации, найдут порядочность и смелость признать свою неправоту и исправить то, что они сказали.



В любом случае важнее всего воздать должное королю Пеле. И после того, как я скромно предложил, чтобы среди наших 211 ассоциаций-членов хотя бы один футбольный стадион или объект был назван в его честь, мы подадим пример, дав полю возле нашей штаб-квартиры название «Эстадио Пеле — ФИФА Цюрих». Всего хорошего, и да здравствует король!» — приводит слова Инфантино Daily Mail.