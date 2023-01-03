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Инфантино отреагировал на критику после селфи на похоронах Пеле

Инфантино отреагировал на критику после селфи на похоронах Пеле
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Президент ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на критику после фотографий, сделанных на похоронах бразильского футболиста Пеле.

«Я встревожен после того, как мне сообщили, что некоторые люди, по-видимому, критикуют меня за то, что я вчера сделал селфи и сфотографировался на церемонии. Хотел бы уточнить, что для меня было честью, что партнёры по команде и члены семьи великого Пеле спросили меня, могу ли я сделать с ними несколько фотографий. Очевидно, я сразу же согласился.

Что касается селфи, партнёры Пеле по команде просили сделать селфи всех нас вместе, но не знали, как это сделать. Поэтому я взял телефон одного из них и сфотографировал нас всех для него. Если помощь партнёру Пеле вызывает критику, я с радостью приму это и буду продолжать помогать чем смогу тем, кто внёс свой вклад в написание легендарных страниц истории футбола.

Я уважаю и восхищаюсь Пеле и вчерашней церемонией, поэтому никогда бы не сделал ничего, что было бы неуважением. Надеюсь, что те, кто публиковал или говорил вещи, не зная и не ища информации, найдут порядочность и смелость признать свою неправоту и исправить то, что они сказали.

В любом случае важнее всего воздать должное королю Пеле. И после того, как я скромно предложил, чтобы среди наших 211 ассоциаций-членов хотя бы один футбольный стадион или объект был назван в его честь, мы подадим пример, дав полю возле нашей штаб-квартиры название «Эстадио Пеле — ФИФА Цюрих». Всего хорошего, и да здравствует король!» — приводит слова Инфантино Daily Mail.

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