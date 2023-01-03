Сергей Силкин: в РПЛ нет интриги. Все команды потеряли иностранцев, а «Зенит» — нет

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от второй части сезона-2022/2023 в Российской Премьер-Лиге.
«В РПЛ особой интриги нет — «Зенит» на голову сильнее всех. Все команды потеряли иностранцев, а «Зенит» – нет. Это говорит лишь о том, что у клуба хорошее благосостояние. Иностранцы как флюгер какой-то, который показывает: если их придержали, значит, что-то идёт не так. Они сюда за деньгами приезжают, а мы способствуем тому, чтобы они их здесь именно получали, а не зарабатывали. Хотелось бы, чтобы если получаешь больше, то и спроса должно быть больше — в таком случае твоё влияние на ход игры увеличивается. Как и хотелось бы, чтобы нам привозили более качественных иностранцев, а не тех, которые заканчивают и на пенсию собираются», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
- 3 января 2023
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