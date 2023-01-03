Роналду оговорился на презентации в «Аль-Насре». Он сказал, что приехал играть в ЮАР

Нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду, недавно перешедший в клуб, оговорился на своей презентации в качестве спортсмена аравийской команды.

«Для меня ничего страшного в том, что моя карьера продолжится в ЮАР. Мнение людей на эту тему меня не интересует», — сказал спортсмен на пресс-конференции.

Контракт Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до 2025 года. Также появилась информация, что в контракте португальца с аравийцами есть пункт, согласно которому Роналду может перейти в «Ньюкасл», если команда Эдди Хау квалифицируется в Лигу чемпионов.



До перехода в «Аль-Наср» Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед», который покинул в ноябре 2022 года.

Роналду с детьми и женой встретили в Саудовской Аравии: