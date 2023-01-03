Роналду: хочу развивать женский футбол в Саудовской Аравии

Нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду, недавно перешедший в клуб, заявил, что хочет развивать женский футбол в стране, в которую он приехал.
«Я хочу развивать женский футбол в Саудовской Аравии», — сказал спортсмен на пресс-конференции. После этого Роналду взял мяч, на котором оставил свой автограф, а затем подошёл к трибунам и бросил его маленькой фанатке.
Контракт Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до 2025 года. Также появилась информация, что в контракте португальца с аравийцами есть пункт, согласно которому Роналду может перейти в «Ньюкасл», если команда Эдди Хау квалифицируется в Лигу чемпионов.
До перехода в «Аль-Наср» Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед», который покинул в ноябре 2022 года.
Роналду с детьми и женой встретили в Саудовской Аравии:
- 3 января 2023
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