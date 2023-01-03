Зинченко выйдет в стартовом составе «Арсенала» на матч с «Ньюкаслом»

Сегодня, 3 января, состоится матч 19-го тура английской Премьер-лиги между лондонским «Арсеналом» и «Ньюкаслом». Команды будут играть на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по мск.

Команды огласили стартовые составы на матч:

«Арсенал»: Аарон Рамсдейл, Бен Уайт, Вильям Салиба, Габриэл Магальянс, Александр Зинченко, Мартин Эдегор, Томас Парти, Гранит Джака, Букайо Сака, Эдди Нкетиа, Габриэл Мартинелли.

«Ньюкасл»: Ник Поуп, Киран Триппьер, Фабиан Шер, Свен Ботман, Дэниел Бёрн, Шон Лонгстафф, Бруно Гимарайнс, Джозеф Уиллок, Мигель Альмирон, Каллум Уилсон, Жоэлинтон.

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Микеля Артеты набрала 43 очка после 16 матчей. У ближайшего преследователя, «Манчестер Сити», 36 баллов.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.