Бышовец: в РПЛ есть интрига. Борьба «Зенита» и «Спартака» оставляет хорошее впечатление

Известный тренер Анатолий Бышовец рассказал, что он думает о конкуренции в Российской Премьер-Лиге. Специалист заявил, что борьба «Зенита» и «Спартака» производит на него хорошее впечатление.

«В РПЛ есть интрига. Борьба «Зенита» и «Спартака» оставляет достаточно хорошее впечатление. За исключением, что футбол — это не только победы и поражения, но это ещё и умения. Умения сделать выводы после побед и поражений — это важно», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Первое место в турнирной таблице занимает набравший 42 очка «Зенит». Второе место занимает «Спартак». Москвичи отстают от сине-бело-голубых на шесть очков. Тройку лучших замыкает «Ростов» (35).

Реакция игроков «Спартака» на драку с «Зенитом» в Кубке: