Александр Мостовой рассказал, как в детстве ушёл из академии ЦСКА

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой рассказал, как покинул академию ЦСКА, в которой занимался в детстве.
«В ЦСКА я попал случайно. Я жил под Лобней, играл во многих футбольных турнирах по Московской области и везде был лучшим. Слух обо мне шёл, и в какой-то момент моему отцу предложили привезти меня в школу ЦСКА. Мне на тот момент было где-то 11–12 лет.
В ЦСКА я сдружился с мальчиком по имени Коля и из команды общался только с ним. Как-то я ему позвонил, а он мне говорит: «Саш, тебя там разыскивают. Какой-то человек хочет тебя пригласить на просмотр в какую-то «Красную Пресню».
Я поехал на тренировку в ЦСКА, и мне сказали, что нужно съездить на стадион «Красная Пресня», где меня будут просматривать в команду мастеров. Я приехал в назначенный день на стадион, стоял и ждал, чтобы кто-то ко мне подошёл. По сути, с того дня начался мой путь во взрослом футболе», – цитирует Мостового Metaratings.
- 3 января 2023
-
23:27
-
23:11
-
22:45
-
22:17
-
22:00
-
21:37
-
21:15
-
21:14
-
21:00
-
20:54
-
20:34
-
20:30
-
20:19
-
20:17
-
20:01
-
19:48
-
19:45
-
19:32
-
19:30
-
19:25
-
19:21
-
19:00
-
18:52
-
18:50
-
18:35
-
18:34
-
18:19
-
18:15
-
18:06
-
17:56
-
17:46
-
17:40
-
17:36
-
17:31
-
17:30