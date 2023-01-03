Александр Мостовой рассказал, как в детстве ушёл из академии ЦСКА

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой рассказал, как покинул академию ЦСКА, в которой занимался в детстве.

«В ЦСКА я попал случайно. Я жил под Лобней, играл во многих футбольных турнирах по Московской области и везде был лучшим. Слух обо мне шёл, и в какой-то момент моему отцу предложили привезти меня в школу ЦСКА. Мне на тот момент было где-то 11–12 лет.

В ЦСКА я сдружился с мальчиком по имени Коля и из команды общался только с ним. Как-то я ему позвонил, а он мне говорит: «Саш, тебя там разыскивают. Какой-то человек хочет тебя пригласить на просмотр в какую-то «Красную Пресню».



Я поехал на тренировку в ЦСКА, и мне сказали, что нужно съездить на стадион «Красная Пресня», где меня будут просматривать в команду мастеров. Я приехал в назначенный день на стадион, стоял и ждал, чтобы кто-то ко мне подошёл. По сути, с того дня начался мой путь во взрослом футболе», – цитирует Мостового Metaratings.