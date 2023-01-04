Ивич покинул пост главного тренера «Маккаби». Сообщалось, что он возглавит «Краснодар»
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Главный тренер «Маккаби» Тель-Авив Владимир Ивич ушёл из израильской команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Ранее сообщалось, что боссов «быков» не устраивает нынешний наставник команды Александр Сторожук. Руководство краснодарского клуба готово платить сербу около € 1,5 млн в год, поэтому израильская команда уже нашла ему замену. Израильская сторона получит компенсацию в размере € 500 тыс. Ивич может приступить к работе с «Краснодаром» после 5 января.
Напомним, клуб из Краснодара в первых 17 турах РПЛ набрал 25 очков и перед зимним перерывом занимает восьмое место в турнирной таблице. В Кубке России «Краснодар» смог занять первое место в группе А и выйти в верхнюю сетку плей-офф турнира.
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