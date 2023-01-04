Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ивич покинул пост главного тренера «Маккаби». Сообщалось, что он возглавит «Краснодар»

Ивич покинул пост главного тренера «Маккаби». Сообщалось, что он возглавит «Краснодар»
Комментарии

Главный тренер «Маккаби» Тель-Авив Владимир Ивич ушёл из израильской команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что боссов «быков» не устраивает нынешний наставник команды Александр Сторожук. Руководство краснодарского клуба готово платить сербу около € 1,5 млн в год, поэтому израильская команда уже нашла ему замену. Израильская сторона получит компенсацию в размере € 500 тыс. Ивич может приступить к работе с «Краснодаром» после 5 января.

Напомним, клуб из Краснодара в первых 17 турах РПЛ набрал 25 очков и перед зимним перерывом занимает восьмое место в турнирной таблице. В Кубке России «Краснодар» смог занять первое место в группе А и выйти в верхнюю сетку плей-офф турнира.

Новость по теме
Защитником «Краснодара» Сергеем Бородиным интересуется клуб из Израиля
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023