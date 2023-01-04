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«Арсенал» не смог обыграть «Ньюкасл»

«Арсенал» не смог обыграть «Ньюкасл»
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Сегодня, 3 января, состоялся матч 19-го тура английской Премьер-лиги между лондонским «Арсеналом» и «Ньюкаслом». Команды играли на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Противостояние завершилось со счётом 0:0.

В конце первого тайма игрок «канониров» Габриэл Мартинелли пришёл в штрафную гостей на розыгрыш стандарта, выиграл позицию и пробил головой — мяч прошёл в полуметре от штанги. Во втором тайме бразилец мог отличиться во второй раз. Мартинелли выскочил на подачу от угла поля и головой подрезал мяч, который пролетел рядом с дальней штангой ворот «сорок».

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Микеля Артеты набрала 44 очка после 17 матчей. У ближайшего преследователя, «Манчестер Сити», 36 баллов.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия - Премьер-лига. 19-й тур
03 января 2023, вторник. 22:45 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
0 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Комментарии
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