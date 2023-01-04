Тренер «Аль-Насра» Гарсия: я могу поучиться у Роналду, мы оба хотим побеждать

Главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия высказался о подписании португальского нападающего Криштиану Роналду.
«Я удивлён количеством людей в зале для прессы, обычно после игр здесь всего три-четыре журналиста…
Криштиану – один из лучших игроков в истории футбола, он легенда, и для всех нас большая честь приветствовать его здесь. Я уверен, что для чемпионата и для Королевства Саудовской Аравии это фантастический момент.
За свою жизнь я понял, что таких игроков, как он, тренировать легче всего. Я могу у него поучиться, мы оба хотим побеждать», – приводит слова Гарсии Tuttomercatoweb.
Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» сроком на 2,5 года с зарплатой около € 200 млн за сезон. За саудовский клуб 37-летний футболист будет выступать под седьмым номером. Роналду начинал сезон-2022/2023 в «МЮ», однако покинул клуб после резонансного интервью Пирсу Моргану.
Роналду с детьми и женой встретили в Саудовской Аравии:
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