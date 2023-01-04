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Главный тренер сборной США признался в домашнем насилии

Главный тренер сборной США признался в домашнем насилии
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Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер рассказал об эпизоде домашнего насилия, связанного с его супругой.

«Осенью 1991 года я встретил свою вторую половинку. Мне только исполнилось 18 лет. Я был первокурсником колледжа, когда встретил Розалинду. Однажды ночью, когда мы выпивали в местном баре, у нас с Розалиндой произошёл жаркий спор, который продолжился на улице. И я пнул её по ногам.

Тем не менее уроки, которые я извлёк из этой ситуации, которая была более трёх десятилетий назад, стали основой для любящих, преданных и поддерживающих отношений, которые мы почтили и отпраздновали 25-й годовщиной свадьбы в минувшие выходные», — цитирует Берхалтера ESPN.

Берхалтер и Розалинда сотрудничают с Федерацией футбола США, которая в настоящий момент наняла юристов для расследования этого инцидента.

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