Артета остался недоволен двумя неназначенными пенальти в ворота «Ньюкасла»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета остался недоволен неназначенными пенальти в ворота «Ньюкасла» в матче 19-го тура чемпионата Англии (0:0).



«Я очень горжусь своими игроками. Речь о нашем доминировании, старании и контроле игры. Мы нуждались в искре в финальной трети поля. А после этого случились два неназначенных пенальти. Таких ситуаций было достаточно. Всё более чем просто. Я говорю, что видел. Два скандальных пенальти. Но я горжусь той работой, которую мы проделали.



Нам не хватало дополнительного касания или движения, чтобы удачно завершить наши моменты в этом матче. Если ты неспособен победить, то нужно не проиграть. И мы не пропустили, показав очень хороший футбол.



Мы хотели выиграть эту встречу, но сыграли вничью. Мы должны были сделать кое-что лучше в финальной трети. И у нас должно было быть два пенальти», — приводит слова Артеты BBC.