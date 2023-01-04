Источник: «Коринтианс» интересуется Карраскалем, ЦСКА хочет выручить € 15 млн за игрока

«Коринтианс» подпишет другого игрока, если полузащитник Коутиньо останется в Европе.



Совету директоров «Коринтианса» нравится игра полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля. Московский клуб хочет получить около € 15 млн за трансфер, сообщает Corinthiano Noticias.



Колумбиец может перейти в бразильский клуб по той же схеме, что и нападающий Юрий Альберто, покинувший «Зенит».



В сезоне-2022/2023 Хорхе Карраскаль провёл за ЦСКА 18 матчей, забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 9 млн.



В армейский клуб колумбиец перешел из «Ривер Плейта» зимой 2022 года.



ЦСКА набрал 29 очков в 17 матчах нынешнего розыгрыша РПЛ. Команда занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.