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Источник: «Коринтианс» интересуется Карраскалем, ЦСКА хочет выручить € 15 млн за игрока

Источник: «Коринтианс» интересуется Карраскалем, ЦСКА хочет выручить € 15 млн за игрока
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«Коринтианс» подпишет другого игрока, если полузащитник Коутиньо останется в Европе.

Совету директоров «Коринтианса» нравится игра полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля. Московский клуб хочет получить около € 15 млн за трансфер, сообщает Corinthiano Noticias.

Колумбиец может перейти в бразильский клуб по той же схеме, что и нападающий Юрий Альберто, покинувший «Зенит».

В сезоне-2022/2023 Хорхе Карраскаль провёл за ЦСКА 18 матчей, забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 9 млн.

В армейский клуб колумбиец перешел из «Ривер Плейта» зимой 2022 года.

ЦСКА набрал 29 очков в 17 матчах нынешнего розыгрыша РПЛ. Команда занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

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