Источник: «Коринтианс» интересуется Карраскалем, ЦСКА хочет выручить € 15 млн за игрока

«Коринтианс» подпишет другого игрока, если полузащитник Коутиньо останется в Европе.
Совету директоров «Коринтианса» нравится игра полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля. Московский клуб хочет получить около € 15 млн за трансфер, сообщает Corinthiano Noticias.
Колумбиец может перейти в бразильский клуб по той же схеме, что и нападающий Юрий Альберто, покинувший «Зенит».
В сезоне-2022/2023 Хорхе Карраскаль провёл за ЦСКА 18 матчей, забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 9 млн.
В армейский клуб колумбиец перешел из «Ривер Плейта» зимой 2022 года.
ЦСКА набрал 29 очков в 17 матчах нынешнего розыгрыша РПЛ. Команда занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.
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